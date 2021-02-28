Казаков: «Спартак» проиграл не потому, что нет Газизова, «Рубин» был лучше»

Бывший пресс-атташе сборной России и футбольный эксперт Илья Казаков прокомментировал победу «Рубина» над московским «Спартаком» в матче 20-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). По его словам, казанский клуб был лучше своего соперника.

«Рубин» сыграл отличный матч. Деспотович, Хвича — те, кто сделали разницу. Но Слуцкий, еще работая в Москве, именно против «Спартака» играл особенно удачно, у него против «красно-белых» просто топ-статистика. Но «Спартак» проиграл не потому, что нет Газизова. Просто «Рубин» сегодня был лучше. Третий матч подряд с прямым конкурентом команда проваливает», — считает Казаков.

Илья Казаков. Фото: rushandball.ru

Также он оценил работу судейской бригады во главе с Сергеем Лапочкиным. В самом конце первого тайма арбитр удалил за вторую желтую карточку полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, а после перерыва показал красную карточку Оливеру Абильдгору из «Рубина».



«Лапочкин? Казанцы будут считать, что он убрал их игроков перед «Зенитом». Спартаковцы — что он хотел удалить Зобнина. Доверие к судейству низкое, темы востребованы», — написал Казаков в своем телеграм-канале.



Напомним, «Рубин» впервые за последние 11 лет обыграл «Спартак» в Москве. Дублем в составе казанской команды отметился Джордже Деспотович. Подробнее об итогах победного матча для «Рубина» читайте в материале «Реального времени».