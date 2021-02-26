В Нижнекамске появятся лицей технической направленности и полилингвальный комплекс

В Нижнекамске в микрорайоне №34 планируют построить лицей технической направленности, а в микрорайне №31 ожидается возведение полилингвального образовательного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, на базе городской гимназии №1 могут открыть образовательно-просветительский центр, добавил мэр города Айдар Метшин. Основное направление деятельности учебного заведения — просвещение в области мусульманской культуры на внеурочных занятиях.

В Казани в этом году планируется построить две школы и восемь детских садов.

На прошлой неделе стало известно о планах расширить в Татарстане сеть языкового образования, открыв в некоторых районах республики новые отделения Многонациональной воскресной школы. На сегодняшний день в республике действуют 42 отделения Многонациональной воскресной школы. В них изучают языки и культуру 25 национальностей.

