Деспотович: «Рубин» сегодня лучше выглядел на поле»

Фото: ФК «Рубин»/ Константин Рыбин

Форвард «Рубина» Джорже Деспотович подлился своими мыслями по поводу матча его команды и «Спартаком» на «Открытие Арене». Казанцы выиграли со счетом 2:0, а Деспотович офорил дубль.

— Большая победа на выезде со «Спартаком». Нам надо продолжать в том же духе и думаю, что если будем так играть, то одержим еще много побед в нашем чемпионате.

Докторский штаб мне очень сильно помог, ведь я несколько дней вообще не тренировался. Врачи со мной много работали, и благодаря им я сегодня сыграл и забил свои голы.





По мнению нападающего, «Рубин» изначально вышел настроенным на победу, и это позволило взять 3 очка.

— Мы вышли сегодня на поле уверенными в себе и в своих силах — с первых минут было видно, что мы приехали не играть на ничью или другой результат. Мы с первых минут вышли, чтобы побеждать, и так и получилось. Мы вышли, реализовали свои моменты. Я думаю, команда «Рубин» сегодня лучше выглядела на поле, — сказал Деспотович.

«Рубин» с 31 очками делит с «Локомотивом» седьмую и восьмую строку в турнирной таблице РПЛ. Следующую игру казанцы проведут 8 марта с «Зенитом» на своем поле.