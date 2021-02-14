В Зеленодольске представили туристический маршрут в честь татарского ученого-просветителя Каюма Насыри

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

В Зеленодольском районе представили туристический пеший маршрут в честь татарского ученого-просветителя Каюма Насыри. Об этом сообщает пресс-служба района.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Путешествие состоит из двух маршрутов: первая часть начинается на малой родине литератора в селе Малые Ширданы, и называется «В гости к Шурале». Здесь туристы смогут увидеть родник, из которого ученый пил воду, 500-летнюю иву, старинный колодец и красивейшую мечеть — в строительстве которой Каюм Насыри лично принимал участие.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района



Вторая часть маршрута — «В гости в татарскую усадьбу» — приведет в село Большие Ачасыры. В XX веке сюда был перевезен дом просветителя. Каюм Насыри владел многими ремеслами, здесь любознательные туристы смогут попробовать свои силы в ткачестве, прядении, вязании и вышивке.

Сегодня исполнилось 196 лет со дня рождения Каюма Насыри. Он заложил основы современного татарского литературного языка, преподавал татарский и русский языки в учебных заведениях Казани.

В понедельник, 15 февраля, исполняется 115 лет со дня рождения татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. В Татарстане пройдет более 50 мероприятий, приуроченных к этой дате. Они будут проводиться на протяжении всего года.

Татьяна Леухина