США проверит деятельность компании, вышедшей из «Северного потока — 2»

Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении техасской нефтесервисной компании Baker Hughes. Это касается сотрудничества с проектами, которые попали под американские санкции.

В самой компании заметили, что также начали внутреннюю проверку соблюдения санкционного законодательства, сообщило издание Wall Street Journal.

Фото: скриншот / nord-stream2.com

В конце февраля Baker Hughes и еще ряд немецких и американских предприятий отказались от сотрудничества с проектом «Северный поток — 2».

На этой неделе немецкая компания Wintershall Dea заявила, что больше не будет инвестировать в строительство газопровода «Северный поток — 2». В общей сложности она вложила в проект 730 млн евро. Компания закончила финансирование до пересмотра закона США «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). Также из соглашений по сотрудничеству с «Северным потоком — 2» вышла другая немецкая компания — Munich Re Syndicate.

