В Татарстане спасатели пришли на помощь двум женщинам с собаками, замерзавшим на трассе

Фото: МЧС РТ

В Альметьевском районе Татарстана спасатели пришли на помощь двум женщинам с собаками, машина которых вылетела в кювет на дороге. Об этом рассказали в МЧС по Татарстану.

Автомобиль Lifan Smil вылетел в кювет и заглох на дороге между н.п. Старое Суркино и Новое Суркино. В машине находились две женщины и две собаки. Спасатели, прибыв на место, пересадили их в свой УАЗ. Вместе с дорожной службой вытянули из кювета автомобиль Lifan Smil (102 регион) на проезжую часть. Автомобиль получилось отремонтировать и завести.

Женщин с собаками благополучно доставили до ближайшего населенного пункта.

Ольга Плешкова