МЧС Татарстана предупредило о тумане и сильном морозе

Сегодня с 18 часов до 09 часов 1 марта на территории республики и в Казани местами ожидается туман и понижение температуры до -25—28˚.

В МЧС призывают водителей проверить тормозную систему автомобилей, а по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния. Любителям активного отдыха рекомендуют иметь исправные приборы навигации.

Пешеходам необходимо быть внимательными при переходе улиц и не перебегать дорогу в неположенном месте.

Ранее синоптики предупреждали о неустойчивом характере погоды. Сообщалось, что на дорогах будет гололедица, местами сильная. В воскресенье в республике будет идти снег, днем температуры опустятся до -14 градусов.

Ольга Плешкова