«Рубин» сыграет со «Спартаком» в первом матче после возобновления сезона

В воскресенье, 28 февраля, «Рубин» сыграет в гостях против московского «Спартака» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

За всю историю противостояний команды сыграли 41 раз. В активе «Спартака» 20 побед над казанским клубом и 11 поражений, еще 10 раз соперники свели матч к ничейному счету. При этом «Рубин» не может обыграть «красно-белых» с октября 2014 года, когда казанцы обыграли противника в Кубке России. В гостях казанцы у «Спартака» не выигрывали с 2010 года.

В сегодняшнем матче не примет участие Джордан Ларссон. Нападающий «Спартака» отбывает дисквалификацию, вместо него может появиться Квинси Промес, на днях вернувшийся из амстердамского «Аякса».

Фото: vk.com/fcrk

В составе «Рубина» могут не сыграть травмированные Алексей Грицаенко, Хван Ин Бом, Солтмурад Бакаев и Михаил Меркулов. Также из-за перебора желтых карточек игру пропустит Михаил Костюков, зимой перешедший из «Тамбова».

В случае победы «Спартак» выйдет на второе место в турнирной таблице, набрав 38 очков. В активе «Рубина» 28 баллов и при положительном исходе казанцы могут выйти на 7-е место в таблице РПЛ.

Матч «Спартак» — «Рубин» состоится сегодня в Москве. Начало встречи — в 14.00 по мск.

Напомним, ранее «Спартак» вылетел из Кубка России, проиграв московскому «Динамо».