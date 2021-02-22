Йевтич и Шатов смогут сыграть против «Спартака», Бакаев и Ин Бом — под вопросом

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о травмированных игроках команды, которые могут пропустить матч 20-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака».

По словам рулевого казанцев, пропустившие накануне контрольную игру с «Кайратом» (1:0) полузащитники Дарко Йевтич и Олег Шатов смогут сыграть в ближайшей встрече команды.

— Пока трудно однозначно что-то говорить, потому что на данный момент ни Бакаев, ни Ин Бом в группе не работают и не работали. По ним сложнее. У Грицаенко достаточно серьезный надрыв боковой связки, это всегда плюс месяц. А Йевтич и Шатов, конечно, готовятся к игре со «Спартаком», — сказал Слуцкий.

Олег Шатов (в красном) и Олег Кузьмин. Фото: rubin-kazan.ru

Также тренер «Рубина» подвел предварительные итоги тренировочных сборов в Турции. По мнению Слуцкого, окончательно об успешности зимних сборов можно будет сказать лишь в конце сезона.

— В целом выполнили что планировали. Оценку сборам всегда дает сезон. Мы сейчас можем ставить какие угодно прекрасные оценки, или наоборот сказать, что что-то не получилось, недоработали. А результат в сезоне будет иной. На самом деле нет смысла наверно обсуждать. Мы поработали, подготовились, а насколько качественно, покажут официальные матчи, — приводит слова Слуцкого официальный сайт казанцев.

Леонид Слуцкий. Фото: rubin-kazan.ru

Накануне «Рубин» в заключительной контрольной встрече в Турции обыграл казахстанский «Кайрат» со счетом 1:0. Единственный гол в игре был забит Хвичей Кварацхелией, который чуть позже покинул поле из-за повреждения.



«Спартак» в субботу провел свой первый официальный матч в весенней части сезона. «Красно-белые» в гостях проиграли московскому «Динамо» (0:2) и выбыли из розыгрыша Кубка России по футболу.

Встреча между «Спартаком» и казанским «Рубином» пройдет 28 февраля в Москве. Начало игры — в 14:00 по московскому времени.