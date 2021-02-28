Казань попала в топ-5 городов РФ по оплаченным штрафам ГИБДД в 2020 году

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Казань заняла третье место среди городов РФ по оплаченным штрафам ГИБДД в 2020 году. Средний чек составил 309 рублей, пишет ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Первое и второе место заняли Москва (средний чек 293 рублей) и Санкт-Петербург (389 рублей), четвертое и пятое — Самара (382 рублей) и Новосибирск (400 рублей).

В целом средний размер оплаченного штрафа в 2020 году снизился на 8%, до 394 рублей. В январе 2021 года он сократился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 538 рублей.

Мужчины в 2020 году получили и оплатили в 2,7 раза больше штрафов за нарушения ПДД, чем женщины. Средний размер оплаченного штрафа у мужчин ниже, чем у женщин — 388 против 411 рублей соответственно.

Чаще всего россияне в 2020 году оплачивали автоштрафы в 250 рублей (68% от общей доли квитанций). Самый высокий средний чек штрафа в 2020 году оказался у молодежи в возрасте от 21 года до 30 лет, он составляет 536 рублей. Меньше всего платили водители в возрасте 60 лет и старше — 329 рублей, что на 42% ниже показателя 2019 года. По словам экспертов, на это повлияла пандемия коронавируса, так как пожилые люди меньше выходили на улицы из-за повышенного риска.

Напомним, Татарстан занял третье место среди регионов России по количеству и сумме штрафов ГИБДД. За 2020 год в республике было вынесено 7,34 млн постановлений на 4,72 млрд рублей.