Стали известны подробности пожара на рынке в Казани

Фото: прокуратура РТ

В Казани потушили пожар на рынке по улице Мавлютова. Подробности пожара рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану.

По данным ведомства, сообщение о возгорании в торговом павильоне ООО «Стрелец» поступило в 07.30. Силы и средства были направлены по рангу пожара 1 БИС.

На момент прибытия пожарных горел одноэтажный отдельно стоящий торговый павильон из сэндвич-панелей. В 08.10 открытое горение ликвидировано.

В результате происшествия никто не пострадал. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров.



Ольга Плешкова