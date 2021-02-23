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Баскетболист УНИКСа Кэнаан пропустит 2 недели из-за травмы

09:39, 23.02.2021
Баскетболист УНИКСа Кэнаан пропустит 2 недели из-за травмы
Фото: vk.com/unicsbasket

Разыгрывающий казанского УНИКСа Айзея Кэнаан пропустит 2 недели из-за травмы. Об этом сообщил тренер казанцев Димитрис Прифтис.

«Кэнаану потребуется 2 недели на восстановление. Он пропустит несколько матчей», — сказал Прифтис.

Димитрис Прифтис. Фото: vk.com/unicsbasket

Ранее Кэнаан пропустил Матч звезд Единой лиги ВТБ из-за повреждения, полученного по ходу игры казанцев против питерского «Зенита», где УНИКС одержал победу. При этом американский баскетболист принял участие в конкурсе трехочковых бросков, заняв там последнее место.

СпортБаскетбол
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