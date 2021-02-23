Баскетболист УНИКСа Кэнаан пропустит 2 недели из-за травмы
Разыгрывающий казанского УНИКСа Айзея Кэнаан пропустит 2 недели из-за травмы. Об этом сообщил тренер казанцев Димитрис Прифтис.
«Кэнаану потребуется 2 недели на восстановление. Он пропустит несколько матчей», — сказал Прифтис.
Ранее Кэнаан пропустил Матч звезд Единой лиги ВТБ из-за повреждения, полученного по ходу игры казанцев против питерского «Зенита», где УНИКС одержал победу. При этом американский баскетболист принял участие в конкурсе трехочковых бросков, заняв там последнее место.СпортБаскетбол
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