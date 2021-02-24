Немецкая компания заявила, что больше не будет инвестировать в «Северный поток-2»

Немецкая компания Wintershall Dea заявила, что больше не будет инвестировать в строительство газопровода «Северный поток — 2». В общей сложности она вложила в проект 730 млн евро.

Дальнейшие выплаты по «Северному потоку-2» компания не планирует. Wintershall Dea закончила финансирование до пересмотра закона США «О противодействии противникам Америка через санкции» (CAATSA). Накануне Вашингтон пригрозил участникам проекта новыми ограничениями, пишет «РИА Новости».

Вчера немецкая компания Munich Re Syndicate вышла из соглашений по сотрудничеству с «Северным потоком — 2».



Фото: gazprom.ru

Администрация президента США Джо Байдена рассматривала вопрос введения санкций в связи с проектом «Северный поток — 2» и говорила с Берлином по этому поводу в закрытом режиме. В начале февраля выяснилось, что новая администрация США сообщила Германии о готовности вести диалог по поводу снятия санкций с газопровода «Северный поток — 2». В то же время глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген заявлял, что Евросоюзу, России и США необходимо согласовать мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2» для того, чтобы провести переговоры. 19 февраля администрация Байдена предоставила Конгрессу доклад о дополнительных санкциях в отношении газопровода «Северный поток — 2».



Татьяна Леухина