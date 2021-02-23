Немецкий страховщик сообщил о разрыве сотрудничества с «Северным потоком — 2»

Немецкая компания Munich Re Syndicate вышла из соглашений по сотрудничеству с «Северным потоком — 2». Об этом сообщает ТАСС.



Представители компании подтвердили, что дочерняя фирма Munich Re Syndicate Ltd завершила контрактные отношения с «Северным потоком — 2», однако причин или подробностей по этому поводу там не назвали. Оказание страховых услуг прекратила и швейцарская компания Zurich Insurance Group.

Ранее СМИ сообщали, что предприятие компании Munich RE прекратит услуги по страхованию строительства газопровода из-за возможных угроз введения санкций с американской стороны.

До этого в США приняли законы, предполагающие санкции против участников строительства «Северным потоком — 2»: это законы «О противодействии противникам Америки через санкции» и «О защите европейской энергетической безопасности».

Фото: скриншот/nord-stream2.com

Администрация президента США Джо Байдена рассматривала вопрос введения санкций в связи с проектом «Северный поток — 2» и говорила с Берлином по этому поводу в закрытом режиме. В начале февраля выяснилось, что новая администрация США говорила Германии о готовности вести диалог по поводу снятия санкций с газопровода «Северный поток — 2». В то же время глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген заявлял, что Евросоюзу, России и США следует согласовать мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2» для того, чтобы провести переговоры. 19 февраля администрация Байдена предоставила Конгрессу доклад о дополнительных санкциях в отношении газопровода «Северный поток — 2».



Маргарита Головатенко