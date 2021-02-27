«Уфа» проиграла «Химкам» и осталась в зоне вылета из РПЛ

«Уфа» в гостях уступила «Химкам» (1:2) в матче 20-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Первый мяч в игре был забит на 49-й минуте, когда ворота Беленова распечатал Конате. На 62-й минуте встречи Глушаков мощным ударом удвоил преимущество химчан.

Фото: vk.com/fckhimki_official

Ближе к середине второго тайма «Химки» остались в меньшинстве, за вторую желтую карточку был удален Кухарчук. За оставшееся время уфимцы смогли отыграть один мяч, но на большее команду Рахимова не хватило.

После этого поражения «Уфа» очков не набрала и осталась в зоне прямого вылета с 13 набранными баллами.