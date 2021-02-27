За январь в Татарстане выращено 34 700 тонн скота и птицы

За январь в Татарстане выращено 34 700 тонн скота и птицы, из них более половины объема занимает мясо птицы (18 тыс. 200 тонн). Об этом рассказал сегодня на совещании в Кабмине РТ заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов.

В прошлом году из-за снижения цен на мясо птицы снизилась рентабельность птицеводства. Сейчас наблюдается рост закупочных цен в среднем на 15 рублей, в ведомстве надеются таким образом стабилизировать производство.

Также животноводы нарастили производство свинины на 5%. В республике себестоимость свинины составила — 94,55 руб/кг с ростом к прошлому году на 7,5%. За январь произведено 8 100 тонн свинины. Больше половины (55%) приходится на долю «Камского Бекона».

Фото: realnoevremya.ru

По производству говядины в 23 районах зафиксирована отрицательная динамика. Причина в отсутствии полноценного кормления и низкие среднесуточные привесы.

Ранее сообщалось, что за январь 2021 года сельхозпроизводители Татарстана смогли заработать 7,8 млрд рублей, из них 6 млрд приходится на животноводство.



Ольга Плешкова