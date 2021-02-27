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Новая мобильная игра PUBG выйдет в этом году. Студия-разработчик Krafton, создавшая оригинальную PUBG

11:32, 27.02.2021
Новая мобильная игра PUBG выйдет в этом году. Студия-разработчик Krafton, создавшая оригинальную PUBG
Фото: newstate.pubg.com

Студия Krafton, разрабатывающая оригинальную «королевскую битву» анонсировали новую игру во вселенной PUBG. На этот раз игра будет для для мобильных устройств, а назваться будет PUBG: New State.

События игры будут происходить в 2051 году на новой карте «Трой». Разработчики обещают улучшить существующие механики и добавить новые виды оружия, транспорта и гаджетов.

PUBG: New State выйдет в 2021 на iOS и Android. В Google Play уже открылась предварительная регистрация.

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