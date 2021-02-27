Новая мобильная игра PUBG выйдет в этом году. Студия-разработчик Krafton, создавшая оригинальную PUBG

Студия Krafton, разрабатывающая оригинальную «королевскую битву» анонсировали новую игру во вселенной PUBG. На этот раз игра будет для для мобильных устройств, а назваться будет PUBG: New State.

События игры будут происходить в 2051 году на новой карте «Трой». Разработчики обещают улучшить существующие механики и добавить новые виды оружия, транспорта и гаджетов.



PUBG: New State выйдет в 2021 на iOS и Android. В Google Play уже открылась предварительная регистрация.