Опубликован список улиц Казани, откуда сегодня будут вывозить снег

Сегодня на уборку улиц Казани от снега вышли 337 дорожных рабочих и 321 единица специальной техники. Об этом сообщает Комитет по благоустройству.

Вывозить снег будут с участков улиц: Аграрная, Амирхана, Батурина, Баумана, Беломорская, Богатырева, Восстания, Гаврилова, Гагарина, Галеева, Гашека, Голубятникова, Губкина, Даурская, Декабристов, Ершова, Рихарда Зорге, Ипподромная, Искра, Кареева, Копылова, Короленко, Космонавтов, Кремлевская, Кул Гали, Курская, Аделя Кутуя, Ленинградская, Лесгафта, Патриса Лумумбы, Несмелова, Октябрьская, Павлюхина, Петербургская, Ремесленная, Саид-Галеева, Серова, Сеченова, Сибгата Хакима, Чехова, Чистопольская, Чуйкова, а также проспектов Ибрагимова, Камалеева, Ямашева, Кировской дамбы, Мамадышского, Оренбургского и Сибирского трактов, Сибирского переулка, площади Свободы и других.

Фото: kzn.ru

Всего за сутки вывезли 7,6 тыс. тонн снега, было задействовано 593 единицы спецтехники и 328 дорожных рабочих. С начала зимы с улиц города вывезли 722,4 тыс. тонн снега.

Ранее в Татарстане в два раза вырос спрос на дворников по сравнению с зимой прошлого года. Эксперты связывают рост спроса с особенно снежной погодой.



Ольга Плешкова