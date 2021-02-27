Главное о коронавирусе на 27 февраля: отгулы за вакцинацию и 2,5 миллиона умерших в мире
Отгулы за вакцинацию
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 52 новых случая COVID-19. Всего на 26 февраля в Татарстане зарегистрировано 17 923 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 14 550 человек, в том числе 132 за минувшие сутки. Умер за весь период 331 человек.
- В Альметьевске бюджетникам пообещали два отгула после получения прививки от коронавируса. Сообщается, что после вакцинации может подняться температура, поэтому, чтобы легче перенести этот период, в бюджетных организациях решили предоставлять два выходных.
- Десять подтвержденных случаев COVID-19 было выявлено среди судей и сотрудников Арбитражного суда Татарстана в 2020 году. У заболевших не было серьезных осложнений. Тем не менее на 30% увеличилось количество выходов на больничный и среди судей Арбитражного суда Татарстана.
- Вакцинацию от коронавируса прошли уже 76 тысяч жителей Татарстана.
- Переболевшим коронавирусом татарстанцам посоветовали делать прививку через полгода после выздоровления.
Коронавирус станет сезонным
За последние сутки в России выявили 11 534 новых случая коронавируса, выздоровели 16 020 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 234 720 человек, а выздоровевших — до 3 799 406 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 439 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 85 743 человека.
- Власти Москвы рассказали подробнее о назальной форме вакцины «Спутник V». Назальная форма вакцины от коронавируса «Спутник V» тоже будет двухкомпонентной, но со спреем. Вводить ее смогут только врачи.
- Эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что коронавирус может стать сезонной болезнью в ближайшие год-два. Подъем заболеваемости сезонными респираторными инфекциями обычно наблюдается осенью и весной, поэтому количество заболевших COVID-19 также может увеличиваться в эти времена года.
- Закупкой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» заинтересовался Уругвай. Министр здравоохранения Уругвая Даниэль Салинас заявил, что ждет нормативные документы, которые должны быть направлены из Москвы.
- Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Австрии поставку вакцины «Спутник V», а также налаживание совместного производства.
- Мэрия Москвы подготовила план отмены коронавирусных ограничений для пожилых. Пенсионерам могут разблокировать социальные карты и отменить требование об обязательной удаленной работе, оставив лишь соответствующую рекомендацию.
Количество умерших от COVID-19 в мире превысило 2,5 млн человек
В мире коронавирусом нового типа на 10.40 (мск) заразились 113 415 669 человек, 2 517 422 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (28 486 382). На второй строчке — Индия (11 079 979), на третьей — Бразилия (10 455 630). Россия поднялась на четвертую строчку (4 175 757, данные университета отстают от данных российского оперштаба). Замыкает пятерку Великобритания (4 175 315).
Больше всего смертей зафиксировано в США (510 458). За ними следуют Бразилия (252 835), Мексика (184 474), Индия (156 938) и Великобритания (122 648).
- В Швейцарии после вакцинации от коронавируса умерли 16 человек. Пациенты погибли «по прошествии некоторого промежутка времени». Их возраст составлял в среднем 86 лет, и у большинства из них ранее было зафиксировано наличие сердечно-сосудистых заболеваний или заболеваний легких и дыхательных путей.
- В Евросоюзе договорились о введении электронных сертификатов на вакцинацию.
- В Тель-Авиве разрабатывают препарат для лечения тяжелобольных пациентов с коронавирусом. Экспериментальный препарат пока проходит исследование.
- Власти Таиланда ослабили ограничения в ряде провинций, где улучшается эпидемиологическая обстановка. В него вошли популярные у туристов регионы Пхукет, Лопбури, Чиангмай, Чианграй, Лампанг и Транг.
- Власти Турции заявили, что будут требовать от туристов наличие справки о ПЦР-тесте на коронавирус до 31 марта.
- Парламент Португалии в 12-й раз продлил действие чрезвычайного положения в стране до 16 марта.
- В США рекомендовали для применения вакцину Johnson & Johnson. Консультативный комитет по вакцинам и биологическим продуктам единогласно проголосовал за одобрение вакцины для использования людьми старше 18 лет.
- Королева Британии Елизавета Вторая призвала британцев сделать прививку от коронавируса. Королева призвала всех «думать о других людях, а не о себе».
комментарии