Главное о коронавирусе на 27 февраля: отгулы за вакцинацию и 2,5 миллиона умерших в мире

Фото: Максим Платонов

Отгулы за вакцинацию

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 52 новых случая COVID-19. Всего на 26 февраля в Татарстане зарегистрировано 17 923 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 14 550 человек, в том числе 132 за минувшие сутки. Умер за весь период 331 человек.

В Альметьевске бюджетникам пообещали два отгула после получения прививки от коронавируса. Сообщается, что после вакцинации может подняться температура, поэтому, чтобы легче перенести этот период, в бюджетных организациях решили предоставлять два выходных.

Десять подтвержденных случаев COVID-19 было выявлено среди судей и сотрудников Арбитражного суда Татарстана в 2020 году. У заболевших не было серьезных осложнений. Тем не менее на 30% увеличилось количество выходов на больничный и среди судей Арбитражного суда Татарстана.

Вакцинацию от коронавируса прошли уже 76 тысяч жителей Татарстана.

Переболевшим коронавирусом татарстанцам посоветовали делать прививку через полгода после выздоровления.

Коронавирус станет сезонным

За последние сутки в России выявили 11 534 новых случая коронавируса, выздоровели 16 020 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 234 720 человек, а выздоровевших — до 3 799 406 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 439 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 85 743 человека.



Власти Москвы рассказали подробнее о назальной форме вакцины «Спутник V». Назальная форма вакцины от коронавируса «Спутник V» тоже будет двухкомпонентной, но со спреем. Вводить ее смогут только врачи.

Эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что коронавирус может стать сезонной болезнью в ближайшие год-два. Подъем заболеваемости сезонными респираторными инфекциями обычно наблюдается осенью и весной, поэтому количество заболевших COVID-19 также может увеличиваться в эти времена года.



Закупкой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» заинтересовался Уругвай. Министр здравоохранения Уругвая Даниэль Салинас заявил, что ждет нормативные документы, которые должны быть направлены из Москвы.

Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Австрии поставку вакцины «Спутник V», а также налаживание совместного производства.

Мэрия Москвы подготовила план отмены коронавирусных ограничений для пожилых. Пенсионерам могут разблокировать социальные карты и отменить требование об обязательной удаленной работе, оставив лишь соответствующую рекомендацию.

Количество умерших от COVID-19 в мире превысило 2,5 млн человек



В мире коронавирусом нового типа на 10.40 (мск) заразились 113 415 669 человек, 2 517 422 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (28 486 382). На второй строчке — Индия (11 079 979), на третьей — Бразилия (10 455 630). Россия поднялась на четвертую строчку (4 175 757, данные университета отстают от данных российского оперштаба). Замыкает пятерку Великобритания (4 175 315).



Больше всего смертей зафиксировано в США (510 458). За ними следуют Бразилия (252 835), Мексика (184 474), Индия (156 938) и Великобритания (122 648).

