В Альметьевске бюджетникам пообещали отгулы после прививки от коронавируса
В Альметьевске вакцинировавшимся от коронавируса пообещали дать отгулы. Об этом заявил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов в ходе прямого эфира в «Инстаграм».
Он объяснил, что после прививки у некоторых может быть недомогание и повышение температуры в течение одного-двух дней. Поэтому бюджетные организации дают два дня отгула от работы, чтобы вакцинировавшийся мог безболезненно пройти этот период.
Руководители частных организаций должны принять решение самостоятельно.
Ранее в Татарстане увеличилось число пунктов вакцинации до 153.
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