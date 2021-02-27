В Альметьевске бюджетникам пообещали отгулы после прививки от коронавируса

Фото: Официальный Татарстан

В Альметьевске вакцинировавшимся от коронавируса пообещали дать отгулы. Об этом заявил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов в ходе прямого эфира в «Инстаграм».

Он объяснил, что после прививки у некоторых может быть недомогание и повышение температуры в течение одного-двух дней. Поэтому бюджетные организации дают два дня отгула от работы, чтобы вакцинировавшийся мог безболезненно пройти этот период.

Фото: realnoevremya.ru

Руководители частных организаций должны принять решение самостоятельно.

Ранее в Татарстане увеличилось число пунктов вакцинации до 153.

Ольга Плешкова