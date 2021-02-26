В Татарстане увеличилось число пунктов вакцинации до 153

Фото: Максим Платонов (архив)

Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов заявил, что число пунктов вакцинации от коронавируса увеличилось и достигло 153. Сюда включены стационарные и мобильные пункты вакцинации на базе фельдшерско-акушерских пунктов

На сегодня провакцинировано 75 922 человека, в том числе за сутки 2 172. Вторую дозу получили 13 620 человек.

Напомним, в Татарстане уже практически не осталось очереди на вакцинацию к коронавирусу, рассказал заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.