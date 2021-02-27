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В «Нижнекамскнефтехиме» продолжаются дни открытых дверей

08:42, 27.02.2021 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
В «Нижнекамскнефтехиме» продолжаются дни открытых дверей
Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим» провело для учеников 8-го класса 37 школы обзорную экскурсию по основным производственным объектам. Знакомство с предприятием началось в первом цехе завода ДБиУВС. Именно здесь расположена центральная газофракционирующая установка (ЦГФУ), где 53 года назад была получена первая продукция.

В ходе экскурсии ребятам рассказали об устройстве и назначении водоохлаждающих систем — градирен. Также школьники посетили заводы пластиков и бутилового каучука. Здесь они смогли наблюдать за процессом получения сырья, необходимого для изготовления шин.

— Мне нравится завод, сами профессии, здесь интересно было бы работать, — поделился впечатлениями Данил Забродин.

— Школьники увидели именно те производства, где они в будущем смогут работать, если выберут профессию нефтехимика — аппаратчика, машиниста или слесаря КИПиА. Экскурсанты увидели представителей многих профессий, и я думаю, что это окажет влияние на их выбор будущего места работы, — отметила организатор экскурсии, помощник генерального директора по работе с муниципальными органами Эльвира Долотказина.

Партнерский материал

ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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