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В Казани такси перевернулось в результате ДТП на парковке

08:25, 27.02.2021
В Казани такси перевернулось в результате ДТП на парковке
Фото: соцсети

В Казани в результате ДТП перевернулся автомобиль такси «Ситимобил». Авария произошла на парковке торгового центра «Южный».

Как сообщают пользователи соцсетей, два автомобиля столкнулись лоб в лоб. Одна легковушка от удара полностью перевернулась. Информации о пострадавших нет.

По предварительным данным, в момент аварии в такси находилась девушка-пассажирка.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции провели сплошные проверки такси.

Ольга Плешкова
ОбществоАвтоПроисшествия Татарстан
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