В Казани такси перевернулось в результате ДТП на парковке

Фото: соцсети

В Казани в результате ДТП перевернулся автомобиль такси «Ситимобил». Авария произошла на парковке торгового центра «Южный».

Как сообщают пользователи соцсетей, два автомобиля столкнулись лоб в лоб. Одна легковушка от удара полностью перевернулась. Информации о пострадавших нет.

По предварительным данным, в момент аварии в такси находилась девушка-пассажирка.



Ранее сотрудники Госавтоинспекции провели сплошные проверки такси.



Ольга Плешкова