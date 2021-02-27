В Казани такси перевернулось в результате ДТП на парковке
В Казани в результате ДТП перевернулся автомобиль такси «Ситимобил». Авария произошла на парковке торгового центра «Южный».
Как сообщают пользователи соцсетей, два автомобиля столкнулись лоб в лоб. Одна легковушка от удара полностью перевернулась. Информации о пострадавших нет.
По предварительным данным, в момент аварии в такси находилась девушка-пассажирка.
Ранее сотрудники Госавтоинспекции провели сплошные проверки такси.
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