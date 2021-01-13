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В Казани проходят сплошные проверки такси

18:27, 13.01.2021 1
В Казани проходят сплошные проверки такси
Фото: pixabay.com

В Казани с 11 по 20 января проводятся сплошные проверки такси сотрудниками Госавтоинспекции. Об этом «Реальному времени» сообщили в ОГИБДД УМВД России по Казани.

Особое внимание обращается на:

  • перевозку пассажиров и багажа легковыми такси без путевого листа;
  • управление легковым такси водителем-иностранцем, не имеющим российского водительского удостоверения или допуск к управлению на основании иностранного водительского удостоверения;
  • законность осуществления предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров;
  • прохождение технического осмотра, выпуск на линию транспортных средств, не прошедших технический осмотр;
  • несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспорта.

В ГИБДД привели в пример аварию, которая произошла 17 декабря в поселке Салмачи. Водитель автомобиля-такси на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Фольксваген Тигуан». Пассажир такси умер в больнице от полученных травм, еще трое пострадали, включая водителя такси. Последний сначала скрылся, его местонахождение было установлено в результате разыскных мероприятий.

Кадр с ДТП. Фото: МВД по РТ

За 13 января в ходе рейда было составлено 19 административных материалов. Большинство — семь — составили по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена».

Общество Татарстан
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