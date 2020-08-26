Эксперт рассказал, как обезопасить свой смартфон от мошенников

Хранение в СМС-сообщениях конфиденциальной информации, такой как пароли и уведомления от банков, может быть опасным. Смартфон же должен быть защищен сложным паролем и всегда находиться в поле зрения.

«Те одноразовые пароли, которые приходят для подтверждения транзакции, можно и не удалять особо, хотя чем меньше хранится всяких историй в вашем телефоне, тем лучше. Бывают такие случаи, когда вам срочно надо послать скан первой странички паспорта, или фотографию вашего СНИЛС, или пенсионной карты, многие этим пользуются», — приводит RT слова эксперта в области информационной безопасности Александра Власова.



По его словам, люди забывают, что у них «болтается в почте, или в соцсетях, или в СМС-сообщениях», и если злоумышленники получат доступ к любому гаджету, то это грозит неприятностями».

Ранее эксперты рассказывали, почему стоит отключать геолокацию на смартфоне.

