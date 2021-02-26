Губернатор Нижегородской области озвучил предварительную причину взрыва в суши-баре в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Предварительная причина взрыва в доме в Нижнем Новгороде сегодня утром стала утечка газа из газораспределительной системы. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он уточнил, что эту версию предстоит перепроверить следователям, передает ТАСС.

— Что касается причин происшествия — на самом деле, уже можно говорить, что причиной стало не газовое оборудование в соответствующем кафе. И что сейчас приоритетной версией следственных органов является утечка газа из газораспределительной системы, — заявил Никитин.

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

В МЧС ранее заявляли, что в доме, где взорвался суши-бар, отсутствовал газопровод. В результате инцидента госпитализировали троих человек.



По факту взрыва в суши-баре в пристройке к жилому дому в Нижнем Новгороде следователи СУ СКР по Нижегородской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).