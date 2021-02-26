Следком возбудил уголовное дело по факту взрыва в нижегородском суши-баре

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

По факту взрыва в суши-баре в пристройке к жилому дому в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Об этом сообщает региональное СУ СКР.

По данным ГУ МЧС, пострадал мужчина 1979 г.р., он госпитализирован. Под завалами еще находятся две женщины.



По данным нижегородского главка МЧС, сообщение о пожаре в пристрое к многоэтажке на Мещерском бульваре поступило в 09.13.