Нижегородский суши-бар не был подключен к газопроводу, газ в баллонах также не использовался

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В МЧС сообщили об отсутствии газопровода в доме, где взорвался суши-бар. Представители сети заведений также отрицают использование газа в баллонах.

«У нас 100% не было газа и газовых баллонов в кафе на Мещерском бульваре. В самом доме есть только электричество, он не газицифирован. Ждем уточнения причин происшествия», — приводит «Интерфакс» слова представителя сети городских суши-баров.

Начальник ГУ МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков также подтвердил, что дом, в котором произошел взрыв, не был подключен к газовым сетям.

«Сейчас на месте работают газовые службы, Росгвардия, наша лаборатория, чтобы понять причину произошедшего, потому что дом не газифицирован. Говорить о том, что это чисто газ, у нас нет оснований. Это все будет проверено», — передает слова главного спасателя региона ТАСС.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали трое. Травмы получил мужчина 1979 г.р. Одну женщину уже извлекли из-под завалов. Еще одну ищут спасатели.

Напомним, сегодня утром в Нижнем Новгороде произошел взрыв в суши-баре, расположенном в пристрое к 12-этажному дому.