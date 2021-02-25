Новости общества

13:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Васильево и Осиново в Татарстане могут стать городами

11:49, 25.02.2021
Васильево и Осиново в Татарстане могут стать городами
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

На отчетной сессии глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев отметил, что особое место в жизни района занимают крупные поселки, сообщили в пресс-службе муниципалитета. По его словам, некоторые из них могут получить статус города:

— Поселок Васильево и село Осиново — населенные пункты, где сегодня проживает больше жителей, чем в отдельных муниципальных районах республики. Не исключаю, что в перспективе они получат статус города.

Также он напомнил, что получена поддержка от президента республики: «Рустам Нургалиевич дал распоряжение разработать специальную программу социально-экономического развития поселка Васильево. Она готова. Ждет подписания и старта реализации».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также