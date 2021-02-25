Васильево и Осиново в Татарстане могут стать городами

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

На отчетной сессии глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев отметил, что особое место в жизни района занимают крупные поселки, сообщили в пресс-службе муниципалитета. По его словам, некоторые из них могут получить статус города:

— Поселок Васильево и село Осиново — населенные пункты, где сегодня проживает больше жителей, чем в отдельных муниципальных районах республики. Не исключаю, что в перспективе они получат статус города.

Также он напомнил, что получена поддержка от президента республики: «Рустам Нургалиевич дал распоряжение разработать специальную программу социально-экономического развития поселка Васильево. Она готова. Ждет подписания и старта реализации».