В «Эссен Продакшн АГ» реализован успешный кейс по устойчивому развитию

Фото: пресс-служба «Эссен Продакшн АГ»

Пять лет назад компания предоставила жителям Елабуги возможность поделиться своими ненужными вещами с малоимущими. Тысячи горожан приняли участие в этой инициативе, а большое количество малообеспеченных и многодетных семей получили бесплатную одежду. Реализация подобного социального проекта может быть актуальной и в других городах.

История этой инициативы началась с установки в одном из ТЦ города яркоокрашенного контейнера с надписью: «Вещи, не нужные вам, подарят тепло нуждающимся». Любой желающий мог бросить в него неиспользуемые вещи, одежду, обувь, детские игрушки.

Цель проекта звучала так:

помочь людям освободить пространство, избавиться от лишних вещей, найти им новых хозяев;

помочь с одеждой и теплыми вещами нуждающимся: малообеспеченным, многодетным, мамам-одиночкам, пенсионерам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

подключить к этому проекту как можно большее количество людей.

Собранную одежду можно было получить бесплатно на специально оборудованном пункте выдачи. Организаторы акции — благотворительный фонд «Махеев» и общественная приемная «Инициатива Елабуги» выделили для этого небольшое помещение.

За короткое время акция выросла в социальный проект городского масштаба — в нем приняли участие тысячи горожан. Контейнер ежедневно наполнялся самыми разными вещами для детей и взрослых, обувью, игрушками. Подключившиеся волонтеры перебирали и размещали их на пункте выдачи.

За пять лет одеждой поделились десятки тысяч людей, было собрано несколько тысяч комплектов верхней одежды. Количество принесенных детских вещей перевалило за десяток тысяч. За бесплатными вещами в Елабугу начали приезжать из других районов, а те, кто не мог приехать сам, отправляли соседей. Тысячи нуждающихся в помощи смогли совершенно бесплатно подобрать себе необходимые вещи.

Ильшат Шаймуратов — заместитель генерального директора «Эссен Продакшн АГ» по взаимодействию с органами государственной власти, общественностью, СМИ, руководитель проекта «Инициатива Елабуги»:

«Для «Эссен Продакшн АГ» подобные инициативы входят в политику устойчивого развития компании. Мы хотели дать людям возможность помочь многодетным, мамам-одиночкам, пенсионерам и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Когда я увидел, как горожане стали включаться в процесс и по-другому начали относиться к вещам и к людям, понял, что проект будет жить».

Активность жителей Елабуги в вопросе поддержки малоимущих стала показателем высокой социальной ответственности всего населения в целом. С высокой долей вероятности так же отреагируют на подобную инициативу жители любого другого города. Это значит, что в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Арске и в любом другом городе Татарстана эта инициатива также будет востребована.

Партнерский материал