Обустройством городской среды в малых городах Татарстана за полмиллиарда займется «Татмелиоводстрой»

Фото: парк «Ушковские острова» в Менделеевске

Тендер на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Татарстана выиграло ООО «Татмелиоводстрой», говорится на сайте госзакупок. Средства в размере 490 млн рублей направят на проекты, победившие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды на 2021 год, — всего их восемь.

Напомним, что Татарстан, наряду с Башкортостаном и еще рядом регионов, в 2020 году стал лидером по числу проектов, которые победили в организованном Минстроем РФ конкурсе. В Бугульме выделят грант на благоустройство прилегающей к центральному водоему территории по улице Мусы Джалиля, Буинску — на обустройство городской центральной площади, Азнакаево — на обустройство набережной реки Черной, Нурлату — на обустройство парка «Кондурча», Мамадышу — на создание набережной Вятки. В Тетюшах обустроят улицу Троицкую и гору Вшиха, в Менделеевске — Ушковские острова, в Мензелинске — парк Ленина.

Проект «320 ступеней к истории: вдоль по Троицкой» в Тетюшах

Напомним, в 2018 году ООО «Татмелиоводстрой» выиграло тендер на выполнение работ по реализации мероприятий по развитию общественных пространств в районах РТ на 2018 год.