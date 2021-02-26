ВТБ: россияне в февральские праздники на треть увеличили туристические траты в Татарстане

Траты россиян на путешествия и развлечения в главных туристических локациях Татарстана в февральские праздники выросли на треть к аналогичному периоду прошлого года и достигли 28 млн рублей. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Наиболее заметно — на 64% — выросли траты в кафе и ресторанах республики, при этом расходы на авиабилеты и туры сократились более чем в два раза год к году.

Во время праздничных выходных львиная доля трат туристов в регионе пришлась на заведения общепита: в кафе и ресторанах Татарстана они оставили свыше 10 млн рублей. Это на 64% больше, чем годом ранее, и на 14% больше, чем за этот же период предыдущей недели. На 10%, по сравнению с прошлым годом, до 2,3 млн рублей, выросли расходы на развлечения — кино, театры и концерты. Это на 36% больше, чем неделей ранее. Практически на треть выросли расходы туристов на гостиницы Казани и других городов республики: на размещение в местных отелях россияне потратили 15 млн рублей, это на 27% больше, чем годом ранее.

Всего траты россиян на путешествия и развлечения в главных туристических локациях в февральские праздники выросли вдвое к аналогичному периоду прошлого года и достигли 7 млрд рублей. Во время праздничных выходных львиная доля трат россиян в туристических поездках по стране пришлась на заведения общепита: в кафе и ресторанах популярных туристических направлений они оставили почти 6 млрд рублей. Это в три раза больше, чем годом ранее, и на 13% больше, чем за этот же период предыдущей недели.

В 2 раза, по сравнению с прошлым годом, до 589 млн рублей, выросли расходы россиян на развлечения в поездках — кино, театры и концерты. Это на 43% больше, чем неделей ранее. Также почти в 1,5 раза выросли расходы на гостиницы: они достигли 238 млн рублей, это на 42% больше, чем годом ранее, и на 32% выше, чем на прошлой неделе. В 2,6 раза год к году и на 85% по сравнению с предшествующей неделей увеличились расходы россиян на аренду автомобиля. При этом расходы на авиаперелеты и туры уменьшились на 48% год к году и составили всего 270 млн рублей.

«За прошлый год соотечественники уже успели распробовать все преимущества внутренних туристических маршрутов. Поэтому на длинные праздничные выходные многие выбрали отдых на российских курортах или городской туризм в исторических локациях, несмотря на аномальные морозы и открытые границы по ряду зарубежных направлений. Кроме того, немалая часть россиян предпочла продлить себе праздники за счет отпускных дней, поэтому по итогам текущей недели мы ожидаем увидеть не менее значительный рост туристических трат по сравнению с прошлым годом», — комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

Вдвое больше, чем годом ранее, туристы потратили в топ-5 популярных горнолыжных курортов. Туристические расходы там составили за три дня 33 млн рублей — на 114% больше, чем годом ранее, и на 16% больше, чем за предыдущие выходные. Больше всего на горнолыжных курортах россияне потратили на размещение — 21 млн рублей. Это в 2,4 раза превышает расходы прошлогодних февральских праздников и на четверть — траты на курортах во время прошлого уик-энда. На развлечения лыжники и сноубордисты потратили в три раза больше, чем годом ранее. Расходы на кафе и рестораны увеличились в 2 раза — до 7,4 млн рублей. И даже траты на авиабилеты и туры выросли к прошлому году — на 8%, до 3,3 млн рублей.

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