Toyota отзывает в России почти 3,5 тыс. автомобилей

Официальный представитель Toyota на российском рынке отзывает 3 428 автомобилей Toyota Hilux, Fortuner, реализованных с 17 августа 2018 года, сообщается на сайте Росстандарта.

В указанных машинах прочность поршня усилителя тормозов может быть снижена из-за особенностей его производства. Из-за этого он может получить повреждение при резком торможении.

Производитель отмечает, что выявленная проблема может также привести к тому, что тормозной путь машины увеличится по причине снижения эффективности работы усилителя тормозов.

Фото: wikipedia.org / TTTNIS

На отзываемых автомобилях проверят усилители тормозов, а в случае необходимости заменят усилитель тормозов на новый, модернизированный. Все работы произведут бесплатно для владельцев.

Ранее сообщалось, что 18 марта начинается проведение добровольного отзыва машин марки Toyota. Отзыву подлежит 69 051 автомобиль.



Татьяна Демина