Новости авто

16:10 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

Росстандарт отзывает почти 70 тысяч автомобилей Toyota

13:00, 17.11.2020
Росстандарт отзывает почти 70 тысяч автомобилей Toyota
Фото: rst.gov.ru

Росстандарт сообщает, что 18 марта начинается проведение добровольного отзыва машин марки Toyota. Программа мероприятий обеспечена официальным представителем изготовителя в России ООО «Тойота мотор».

«Отзыву подлежит 69 051 автомобиль», — говорится в сообщении Росстандарта.

Причиной отзыва стала опасность проникновения топлива в материал крыльчатки, которая может быть изготовлена из материала пониженной плотности. На всех автомобилях планируют заменить топливный насос.

Фото: motor1.com

В сентябре Nissan отозвал 3 932 автомобиля Infiniti QX56. Причиной стало слишком большое количество взрывчатого вещества в газогенераторе подушки безопасности.

Авто
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем