Росстандарт отзывает почти 70 тысяч автомобилей Toyota

Росстандарт сообщает, что 18 марта начинается проведение добровольного отзыва машин марки Toyota. Программа мероприятий обеспечена официальным представителем изготовителя в России ООО «Тойота мотор».

«Отзыву подлежит 69 051 автомобиль», — говорится в сообщении Росстандарта.

Причиной отзыва стала опасность проникновения топлива в материал крыльчатки, которая может быть изготовлена из материала пониженной плотности. На всех автомобилях планируют заменить топливный насос.

Фото: motor1.com

В сентябре Nissan отозвал 3 932 автомобиля Infiniti QX56. Причиной стало слишком большое количество взрывчатого вещества в газогенераторе подушки безопасности.

