В 2020 году спрос на земельные участки в Татарстане вырос на 30%

Фото: Ирина Анисимова (архив)

Аналитики подсчитали, что за 2020 год в Татарстане спрос на земельные участки вырос на 30%. При этом предложение в этом сегменте сократилось на 5%.

Несмотря на то что спрос резко подскочил, а предложение снизилось, в республике наблюдается сокращение цен на участки под индивидуальное жилье и земли в садовых товариществах. Они опустились в цене на 7% и 9% соответственно.

В среднем участки ИЖС стоили в прошлом году 50 тысяч рублей за сотку, сообщает сервис «Авито Недвижимость». Земли СНТ и ДНП стоили 33 тысячи рублей за сотку.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Выросли в цене только земли промышленного назначения. Они стали дороже на 5%, достигнув стоимости в 153 тысячи рублей за сотку.

По данным сервиса, спрос на земельные участки в стране за 2020 год увеличился на 37%. Наибольший прирост обеспечили земли категорий СНТ и ДНП, интерес покупателей к которым увеличился на 48%. Востребованность участков ИЖС выросла на 36%.

Ранее Росреестр зафиксировал небывалую активность на рынке недвижимости в Татарстане в 2020 году. Более 1 млн пакета документов подано на регистрацию прав и кадастровый учет.

