Февраль вновь обратил внимание на проблему изношенных коммунальных сетей в Казани

Как казанцы оставались без воды

В течение февраля в Казани произошел ряд крупных аварий в системе городского водоснабжения, которые приводили к масштабным отключениям воды в жилых домах.

Так, 7 февраля сразу десяток многоквартирных домов по улице Лукина остался без воды в двадцатиградусный мороз. Водоснабжения не было уже в девять утра, устранение аварии потребовало около восьми часов — на это время к домам подгоняли КАМАЗы с баками с водой. Тогда МУП «Водоканал» сообщало, что прорыв в сетях произошел из-за ветхости трубопровода, проложенного в 1974 году.

Фото: Луиза Игнатьева

23 февраля трубу прорвало в районе проспекта Ибрагимова. Чтобы провести ремонтные работы, пришлось перекрывать движение на том участке улицы. Починить трубопровод удалось к утру следующего дня.

И еще через день стало известно о новой аварии, снова на проспекте Ибрагимова. Воду тогда пришлось отключить в 12 домах, устранили аварию в тот же день.

В тот же день сообщалось о прорыве трубы на Четаева, а также в районе пересечения Аделя Кутуя и Гвардейской, из-за аварии дома в том районе оставались, по словам жителей, без воды больше суток.

В эти же дни происходили крупные аварии и за пределами Казани: так, прорыв трубы в Чистополе оставил без воды больше 30 тысяч человек, а в Челнах из-за прорыва трубы без водоснабжения остался детский сад.

Насколько изношены коммуникации в Казани

Вместе с тем в мэрии Казани заявляют: в городе не наблюдается увеличение количества аварий на сетях водоснабжения. «Причины аварий могут быть разные: ветхость сетей, повреждение трубы сторонними организациями при производстве земляных работ и др.», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии.

Однако на первую причину обращают внимание особо.

— Проблема износа коммунальных сетей (в Казани износ составляет порядка 60 процентов) неоднократно озвучивалась городскими властями, в том числе на уровне президента РФ. В настоящее время ремонт осуществляется за счет сетевых компаний, однако этих объемов недостаточно для устранения всех причин. Сетевые компании ограничены в финансовых ресурсах, так как в действующих тарифах отсутствует инвестиционная надбавка», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Фото: kazanfirst.ru

На износ сетей недавно обращал внимание и президент Татарстана Рустам Минниханов: на недавней сессии Казгордумы он отмечал, что основная тема жалоб, поступающих в аппарат президента и в систему «Народный контроль», — проблемы в сфере ЖКХ.

«Особенно этот год указал на износ коммунальных сетей — было зафиксировано достаточно много проблем на сетях тепло- и водоснабжения. Это неслучайно, потому что инвестиционной составляющей не хватает — нам надо пересматривать тарифную политику. Если мы не будем заниматься восстановительным ремонтом, модернизацией, конечно, эта тема всегда будет серьезной».

Добавим, что в отдельных частях города износ водопроводной системы и вовсе достигает 100% — на это обращала внимание прокуратура, которая проводила проверку по коллективной жалобе жителей Авиастроя на водоснабжение. Ведомство установило, что износ сетей водоснабжения в частном секторе достиг 100%, что создает угрозу коммунальных аварий.

В адрес руководителя исполкома Казани было внесено представление об устранении выявленных нарушений, но в ходе повторной проверки выяснилось, что требования надзорного ведомства не выполнили. В связи с этим прокуратура направила в суд иск о признании незаконным бездействия местных властей и обязании их провести реконструкцию и капремонт системы водоснабжения и обеспечить бесперебойную подачу воды в частные жилые дома жителей Авиастроительного района.

Рустам Минниханов на недавней сессии Казгордумы отмечал, что основная тема жалоб, поступающих в аппарат президента и в систему «Народный контроль», — проблемы в сфере ЖКХ. Фото: kzn.ru

Повлияла и погода

Председатель НП «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» Михаил Застела, однако, обращает внимание и на другой фактор, который объясняет, почему февраль выдался столь богатым на аварии.

— Первый фактор — да, изношенность водоводов, на их замену требуются большие средства, причем в масштабе республики. А вторая причина — большой перепад температуры. Вода замерзает, начинает меняться линейный размер трубы, снаружи идет давление. Раз более чем 60% износа — обязательно найдется слабое место [в трубе]. А так как водовод захватывает несколько домов, то и получаются аварии, когда 12 домов без воды остаются.

Александр Артемьев