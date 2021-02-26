В Челнах детский сад остался без воды из-за аварии, которую коммунальщики устраняли 40 часов
Прокуратура Набережных Челнов потребовала привлечь к ответственности сотрудников ООО «Челныводоканал», ответственных за устранение коммунальной аварии, из-за которой остался без воды детский сад №52 «Сказка».
Соответствующее представление внесено в адрес руководителя компании, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре.
Надзорное ведомство обратило внимание, что прорвавшуюся трубу коммунальщики ремонтировали 40 часов, тогда как такие аварии положено устранять за 12 часов.
«Инцидент произошел утром 23 февраля — из-за аномальных морозов промерзла металлическая труба холодного водоснабжения. В результате воспитанники не смогли посещать детский сад. Устранить последствия аварии удалось только через 2 дня», — сообщили в прокуратуре.
Напомним, накануне в Татарстане произошло сразу несколько коммунальных аварий. В том числе в Челнах пользователи сняли на видео лопнувшую трубу, из которой бьет вода. Очевидец сообщил, что прорвало трубу еще за день до этого. Однако неполадка не была устранена за сутки.Происшествия Татарстан
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