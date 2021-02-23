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В Казани ограничили движение транспорта по проспекту Ибрагимова — там прорвало трубу

09:43, 23.02.2021
В Казани ограничили движение транспорта по проспекту Ибрагимова — там прорвало трубу
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани ограничили движение транспорта на участке от улицы Чистопольской до проспекта Ямашева по проспекту Ибрагимова. Это связано с проведением технических работ, сообщили в Госавтоинспекции города.

Как стало известно из социальных сетей, на проспекте Ибрагимова прорвало трубу. Видео с места происшествия опубликовали местные жители в социальных сетях.

В ГИББД Казани просят водителей заранее выбрать альтернативные маршруты движения и строго выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

Ранее в Казани из-за строительства метро на территории наземной парковки ТЦ «Мега» временно изменили схему движения автобусного маршрута №31, проходящего от магазина IKEA до жилого массива Старое Победилово.

По этой же причине до 27 апреля в столице Татарстана дорожники закрыли проезд по улице Чингиза Айтматова возле дома №1 по улице Чингиза Айтматова и строения №90б по улице Юлиуса Фучика.

Татьяна Демина
Авто Татарстан
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