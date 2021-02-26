В Казани на маршрутах №5 и №5а увеличится количество трамваев

В Казани на трамвайные маршруты №5 и №5а добавили по четыре трехсекционных вагона. Таким образом, количество курсирующих трамваев увеличилось.



Теперь ежедневно казанских пассажиров будут перевозить по 20 трамваев, сообщается на сайте мэрии города. Решение об увеличении числа трамваев на маршрутах №5 и №5а МУП «Метроэлектротранс» приняло с целью улучшить транспортное обслуживание жителей и гостей Казани.

Отметим, в конце августа на Большое Казанское кольцо на маршруты №5 и №5а («Ж/д вокзал — микрорайон «Солнечный город») вышли 18 новых трамваев.

Фото: kzn.ru

Напомним, руководитель фракции КПРФ в Казгордуме Алексей Серов на сессии заметил, что в Казани один из самых молодых трамвайных парков России, однако общественный транспорт лидирует по количеству жалоб избирателей. За последние полгода случилось 12 серьезных аварий с казанскими трамваями, и они продолжаются.

Татьяна Демина