В конце августа в Казани выйдут новые трамваи №5 с USB-розетками

В конце августа на Большое Казанское кольцо на маршруты №5 и №5а («ЖД вокзал — микрорайон «Солнечный город») выйдут 18 новых трамваев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Известно, что в новых вагонах установлено внутреннее и наружное видеонаблюдение. Также трамваи получили видеорегистратор для общего контроля и предотвращения ДТП.

Новые трамваи рассчитаны на 170 человек. Для удобства пассажиров вагоны оборудованы USB-розетками для зарядки мобильных телефонов.

Мэр Казани Ильсур Метшин сегодня посетил трамвайное депо №1 и оценил качество нового электротранспорта. Он заявил, что такой транспорт — это стандарт для Казани.

Ранее сообщалось, что на первом этапе Большого Казанского кольца провели успешные испытания прочности конструкций путепровода.

