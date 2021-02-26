В Елабуге с 1 марта подорожает проезд на общественном транспорте

В Елабуге с 1 марта на 4 рубля увеличится стоимость проезда в общественном транспорте. Одна поездка обойдется жителям города в 22 рубля.

После того как в январе перевозчики Елабуги выступили с инициативой повысить тарифы, экономической блок райисполкома проанализировал работу четырех предприятий общественного транспорта по 11 маршрутам.

Было установлено, что доходы перевозчиков меньше расходов, так как стоимость проезда в общественном транспорте Елабуге не менялась с 2017 года (18 рублей), а за это время цены на горюче-смазочные материалы выросли на 42%, сообщается на сайте Елабужского района РТ.

«Необходимость назрела, и она полностью обоснована», — прокомментировал повышение тарифа депутат горсовета Елабуги Ильшат Шаймуратов. Он отметил, что необходимо организовать маршруты общественного транспорта в районе «Три медведя» и в микрорайоне Танайка, а также восстановить маршрут №1, курсирующий в нижней части города.

Фото: kzn.ru

Для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта елабужские перевозчики подпишут соглашение, обязывающее их соблюдать расписание. Власти города выдвинули им шесть требований, среди которых увеличение количества транспорта в часы пик, лояльное отношение к льготникам, онлайн-информирование пассажиров о нахождении автобуса и другие.

Напомним, в январе перевозчики Елабуги обратились с просьбой увеличить стоимость проезда в общественном транспорте, на что власти города попросили представить их экономическое обоснование повышения тарифа.



Татьяна Демина