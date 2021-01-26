Перевозчики Елабуги просят повысить стоимость проезда в общественном транспорте

Перевозчики Елабуги обратились к властям города с просьбой увеличить стоимость проезда в общественном транспорте до 22 рублей. С 2018 года и по сегодняшний день тариф составляет 18 рублей.

Перевозчики ссылаются на рост цен на горюче-смазочные материалы, транспорт и его техобслуживание, а также на увеличение с 1 января МРОТ, сообщается на сайте Елабужского района РТ.

Депутаты Городского совета и члены Общественного совета в ответ на требования перевозчиков озвучили существующие в Елабуге проблемы с транспортом. Среди них отсутствие вечерних маршрутов и нежелание многих водителей обслуживать граждан с социальными проездными.

Фото: Максим Платонов (архив)

Перевозчикам дали неделю на представление экономического обоснования повышения тарифа за проезд до 22 рублей, после чего обсуждение вопроса продолжится.

Напомним, в первой половине января казанские перевозчики обратились в Комитет по транспорту с просьбой установить оплату проезда в общественном транспорте за наличный расчет в размере 35 рублей.



Татьяна Демина