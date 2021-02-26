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В России за сутки выявили 11 086 новых случаев коронавируса

11:03, 26.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили 11 086 новых случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В России за последние сутки выявили 11 086 новых случаев коронавируса, сообщает федеральный оперштаб. Это минимальный показатель с 5 октября 2020 года. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 4 223 186 россиян.

Вылечились от коронавируса за сутки 15 722 человека, это на 4,6 тыс. человек превышает количество заболевших за сутки. Общее количество выздоровевших россиян увеличилось до 3 783 386 человек.

Фото: стопокоронавирус.рф

Умерли от COVID-19 за сутки 428 человек. Общее количество летальных исходов на сегодняшний день достигло 85 304.

Фото: стопокоронавирус.рф

Самые свежие и актуальные новости о коронавирусе в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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