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Вьетнам одобрил применение «Спутника V» и приступил ко второй фазе испытаний собственной вакцины

09:20, 26.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Вьетнам одобрил применение «Спутника V» и приступил ко второй фазе испытаний собственной вакцины
Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Вьетнама одобрили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Также одобрена вакцина компании Moderna.

На правительственном сайте Вьетнама указано, что поставлять в страну российскую вакцину собирается компаний «Генериум». На сегодня во Вьетнаме одобрен только препарат от AstaZeneca. Власти страны планируют полностью привить население в течение 2021 — 2022 годов.

В то же время в стране продолжают работать над собственным препаратом, передает «РИА Новости». Вьетнам приступил сегодня ко второй фазе испытаний собственной вакцины. В этот период будут проводиться испытания на добровольцах. Вакцину NanoCovax производит местная компания Nanogen. Тестируют на базе военно-медицинской академии министерства обороны Вьетнама.

Напомним, в России вакцинация стартовала в конце января — начале февраля. В Татарстан первая партия препарата «Спутник V» поступила 29 января.

ОбществоМедицина
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