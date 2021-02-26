Защитник «Тампа-Бэй» Сергачев забил первую шайбу в сезоне НХЛ

«Тампа-Бэй» обыграл дома «Каролину» (3:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Гости открыли счет на 14-й минуте встречи благодаря усилиям Пеши. Сравнять результат хоккеисты «Тампы» смогли во втором периоде, это сделал защитник Михаил Сергачев. В третьем периоде Гурде и Гудроу принесли победу хозяевам льда.

Smooth Sergy pic.twitter.com/lNj0ZKJoHk — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) February 26, 2021

Для воспитанника нижнекамского «Нефтехимика» Сергачева эта шайба стала первой в текущем сезоне НХЛ. Всего за 18 матчей в регулярке он набрал 13 (1+12) очков.

Напомним, ранее Сергачев продлил контракт с «Тампа-Бэй» на 3 года.