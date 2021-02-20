Замглавы минстроя РТ рассказал о зарплатах дворников в Казани

Фото: Максим Платонов (архив)

Первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов назвал среднюю зарплату дворника в Татарстане. По его словам, она составляет около 15—18 тысяч рублей в месяц.

Чиновник согласился, что это не слишком высокий заработок и на него не очень много желающих. В Москве эти должности занимают мигранты, добавил он.

«Мы тоже пытались пойти по этому пути, но история с пандемией все затормозила. Да и на такие зарплаты очень сложно кого-либо привлекать», — признал Фролов в интервью Андрею Кузьмину для проекта «Интервью без галстука».

Поэтому управляющие компании, чтобы платить больше, привлекают дворников к обслуживанию большей территории.

Замглавы Минстроя РТ добавил, что летом дворников в Казани больше, чем зимой, когда число желающих работать резко уменьшается.

В Казани на сегодня не хватает около 25% дворников. На селе дефицит кадров составляет около 7%.