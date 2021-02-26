В Татарстане на курсы бесплатного изучения татарского языка записались в 10 раз больше желающих

В Казанском федеральном университете 25 февраля стартовали бесплатные курсы по татарскому языку. Изучать язык может любой желающий. На них уже записались 1 056 человек — это в 10 раз больше, чем годом ранее: в 2019 году бесплатно изучать татарский хотели 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба вуза.



Изучать татарский бесплатно могут не только жители татарстанской столицы, но и жители Челнов и Елабуги с 25 февраля по 28 мая 2021 года. Из Казани набралось 700 желающих, из Елабуги — около 100 человек, одну группу создадут в Челнах.

Курсы проводятся с 2011 года. В этом году они организуются университетом совместно с Комиссией при президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка. Основная цель занятий — популяризация татарского языка среди населения. Занятия рассчитаны на широкую аудиторию — от 7 до 70 лет.

Фото: media.kpfu.ru

В январе жителям Татарстана напоминали о бесплатных курсах по татарскому языку «Ана теле», по которым желающие могли изучать грамматику, лексику и фонетику с помощью видеофильмов и аудиороликов.

Маргарита Головатенко