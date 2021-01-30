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Татарстанцам напомнили о бесплатных курсах по татарскому языку «Ана теле»

20:52, 30.01.2021
Татарстанцам напомнили о бесплатных курсах по татарскому языку «Ана теле»
Фото: mon.tatarstan.ru

Жители Татарстана могут пройти обучение в онлайн-школе татарского языка «Ана теле». Изучить грамматику, лексику и фонетику можно с помощью видеофильмов, аудиороликов.

В онлайн-школе четыре уровня сложности — А1, А2, B1, B2. Проект включает в себя 72 раздела, 288 уроков, 1676 упражнений, 288 видеоклипов, 10950 аудиофайлов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Школу запустили в 2013 году. С того момента ее прошли более 150 тыс. учеников из 142 стран, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

На прошлой неделе в Духовном управлении мусульман Республики Татарстан представили проект «онлайн-медресе».

Татьяна Леухина
ОбществоОбразованиеИсторияКультура Татарстан
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