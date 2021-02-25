«Подход к отходам как к важнейшему сырью — это основной тренд в развитии мировой экономики»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

«Необходимо уменьшать количество отходов, которые направляются на захоронение»

В Татарстане хотят построить предприятие по переработке стеклотары. Об этом и другом речь пошла на пресс-конференции, посвященной повышению уровня экологического образования среди студентов и конкурсу «Правила деления» для студентов.

В Татарстане неоднократно проводились различные конференции, мероприятия, конкурсы, направленные на повышение грамотности в вопросах экологии. В частности, большой популярностью пользуется конкурс по раздельному сбору батареек, к этому конкурсу были привлечены образовательные учреждения. За 2 года проведения этого конкурса собрано 58 тонн батареек, которые были направлены на безопасную утилизацию. Также совместно со студентами и жителями города проводятся субботники, где активно внедряется раздельный сбор мусора.



«Необходимо уменьшать количество отходов, которые направляются на захоронение. Конечно, работа, связанная с раздельным сбором, это не только работа со студентами и нашими гражданами, но и работа с предприятиями. Ведутся большие мероприятия и в этом направлении», — заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Айрат Шигапов.

Также Айрат Шигапов вскользь упомянул о том, что в Татарстане хотят построить предприятие по переработке стеклотары. Подробностей он не привел, но напомнил, что на итоговой коллегии Министерства экологии было объявлено, что реализуется соглашение с федеральным экологическим оператором, которое направлено на внедрение раздельных сборов отходов 1-го и 2-го класса опасности. Были подписаны соглашения с операторами по конкретным видам отходов. В этом году подписано соглашение на внедрение системы утилизации и переработки строительных отходов. Более 80% несанкционированных свалок состоят из строительных отходов. Проблема не только в нарушителях, но и в отсутствии необходимой инфраструктуры, которая позволяла бы собирать этот мусор и направлять на переработку. Сейчас же эта программа позволит отправить строительный мусор на переработку и использовать его в качестве вторсырья.

Фото: pixabay.com

Лейсан Абзалилова, заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» и вице-президент ассоциации «Иннокам», отметила, что «подход к отходам как к важнейшему сырью — это основной тренд в развитии мировой экономики».

«Мы видим, как многие государства на национальном стратегическом уровне ставят такие задачи, разрабатывают стратегии и очень бережно и комплексно относятся к развитию этого сегмента экономики. И Россия в этом случае не исключение, мы видим, как за последние 3 месяца на федеральном уровне был принят ряд важных стратегических решений в этом направлении», — отметила она.

Новая концепция производства позволяет возвращать в производственный цикл отходы, превращая их в новую добавленную стоимость, создавая новые рабочие места и давая возможность простора для творчества студентов, ученых и общественных инициатив.

Вдохновить 1000 студентов вести более экологичный образ за коворкинг

Также на пресс-конференции анонсировали, что в Татарстане в 2021 году организуют конкурс по раздельному сбору отходов в общежитиях высших учебных заведений «Правила деления». Цель этого проекта: вдохновить 1000 студентов вести более экологичный образ жизни. Проводится он в марте-мае 2021 года.

Для участия в этом конкурсе было выбрано три университета: КНИТУ-КАИ, КГЭУ, КНИТУ-КХТИ. В рамках этого конкурса будут рассказывать обо всех возможностях сортировки отходов. Участниками конкурса стали три общежития трех университетов. Отходы будут делиться по четырем контейнерам: ПЭТ, ПНД2, макулатура и стекло.

Фото: realnoevremya.ru

На этапе отбора университетов был достаточно большой конкурс, ведь практически все университеты РТ хотели поучаствовать в этом пилотном проекте. Это показатель того, что студенты, преподаватели и руководители университетов понимают важность улучшения экологии.

Главный приз конкурса — новый коворкинг в университете, также будут призы для самых активных участников. После подведения итогов пилотного конкурса он будет готов для того, чтобы его использовать не только в Казани, как считают организаторы, но и в других городах РТ и России.

Диана Вагапова