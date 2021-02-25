В Гидрометцентре РТ прокомментировали прогноз ученого на лето в России

В Гидрометцентре Татарстана прокомментировали публикацию в СМИ касательно прогноза погоды на лето в России, в которой, ссылаясь на заместителя директора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Владимира Семенова, сообщают о температурном режиме предстоящим летом.



В Гидрометцентре пояснили, что оправдываемость таких прогнозов «крайне невелика», и напомнили, что официальные прогнозы погоды на разные периоды времени, в том числе на предстоящие сезоны в России, составляют в подразделениях Росгидромета, после чего официально доводятся до населения и органов власти.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее «Реальное время» сообщало, что климат Казани потеплел на полградуса — показатель получен по новой норме, которая рассчитывается на основе измерений с 1991 по 2020 год.

Маргарита Головатенко